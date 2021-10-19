Вона наголосила, що Зеленський уникає відповіді на головне запитання – чи працює мережа офшорів зараз і чи отримує родина президента дивіденди.

"Саме відповідей на наші запитання досі немає. Коли ми готували матеріали, фільм і статтю для The Guardian, для OCCRP, ми відправили з колегами питань на три сторінки. Я ніколи в житті настільки детально не опрацьовувала всі питання, і очікувала трохи іншого", – говорить журналістка.

За її словами, під час розслідування знайшли одну компанію, навколо якої була створена ціла мережа офшорок.



"Те, що особисто мене турбує, – це ситуація з дивідендами. Ми в ході розслідування знайшли одну компанію, вона зареєстрована на Британських Віргінських островах, і навколо цієї компанії насправді і була створена вся мережа офшорних компаній, пов'язаних із бізнесом, виробництвом цих гумористичних шоу. Раніше вона не була відома – це Maltex Multicapital Corp", – зазначає Логінова.

На думку Олени Логінової, коли Зеленський говорить, що все це було відомо і це тільки події 2012 року – це маніпуляції.

"Коли Зеленський говорить, що все це було відомо і це тільки події 2012 року, коли вони перейшли працювати на "1+1", і наш генпрокурор Венедіктова теж саме говорить, що це події дуже давні і нічого нового в них немає, – це дуже маніпулятивно. Тому що якраз частина в цій компанії належала фірмі Film Heritage. Це фірма, яка раніше належала Зеленському та його дружині, а зараз вона належить його дружині", – констатує журналістка.



"Але чому не назвати, що так, ця фірма продовжує отримувати дивіденди? Напевно тому, що якщо ти передаєш частину своїх акцій іншій фірмі, ти не можеш їх отримувати. Можливо, тому Зеленський не може відповісти. Я не знаю, це ключове питання", – припускає авторка розслідування.

На запитання, чи досі у Зеленського є бізнес в офшорах, вона зазначила: "На жаль, без відповідей фігурантів цієї історії ми не можемо нічого точно сказати. Тому що у нас документи не всі, які є: поки ми з вами розмовляємо, вони можуть підписати ще якийсь трастовий договір або ще зробити якусь операцію, і все абсолютно переграється. Тобто люди, які беруть участь в цій історії, – це ключові люди в нашій країні: Зеленський, Баканов, Шефір. Вони повинні нам відповісти. І тоді ми зможемо отримати повну картину. Зараз у нас є питання без відповідей", – констатує Логінова.



"Якщо Зеленський говорить, що це потрібно було під час Януковича, щоб уберегти свій бізнес, – це так, це може бути, ніхто не виключає таку мету. Але потім, коли ти при владі вже два роки і всі твої друзі і бізнес-партнери далі продовжують вести свій бізнес в офшорах – це означає, що ти не довіряєш країні, в якій ти побудував свій бізнес і в якій ти керуєш. Ти хочеш щось заховати, у тебе є на це причина", – зауважує вона.

"Причина офшорів – це анонімність. Влада повинна бути прозорою, а тут трохи виходить у нас дисонанс: ти не можеш бути і прозорим, і хорошим, і добрим борцем проти всього поганого, а водночас мати офшори", – резюмує журналістка.

Вона також спростувала заяву Зеленського, ніби за розслідуванням стоїть п'ятий президент Порошенко. Логінова зазначає, що Офіс президента обрав таку тактику захисту.

"Я думаю, він розуміє, що це не якесь замовлення Петра Олексійовича. Я думаю, що вони в Офісі вирішили, що найкраще [вибрати] цю оборонну тактику, і вона, може бути, спрацює. Тому що Зеленський виграв на тому, що перемагав у дебатах Порошенка своєю риторикою", – нагадала журналістка проєкту "Слідство.Інфо".

Нагадаємо, 3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Слідства.Інфо" "Офшор 95", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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