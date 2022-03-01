Зеленський присвоїв звання Героя України 12 українським захисникам

Референдум у Білорусі: 65,16% опитаних проголосували за поправки в конституцію, - ЦВК

Якщо Путін не візьме Україну за найближчі 9 днів, у нього не залишиться жодних ресурсів для бойових дій, - ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов