Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом українським військовослужбовцям, одному з них – посмертно
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" старшому лейтенанту Віталію Бондаруку.
Крім того, присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" майору Кирилу Вересу, полковнику Олександру Зугравому, полковнику Родіону Кулагіну, підполковнику Сергію Старченку, майору Андрію Царенку.
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