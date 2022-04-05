Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" старшому лейтенанту Віталію Бондаруку.

Крім того, присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" майору Кирилу Вересу, полковнику Олександру Зугравому, полковнику Родіону Кулагіну, підполковнику Сергію Старченку, майору Андрію Царенку.

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