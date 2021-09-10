Зеленський призначив директора Національного інституту стратегічних досліджень
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень України
Про передає ОПУ.
"Призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдеться в указі.
Національний інститут стратегічних досліджень підпорядкований президентові України, визначено базовою науково-дослідною установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності президента.
Основними завданнями Інституту є: організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань президента України до Верховної ради України; наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку країни; наукове супроводження здійснення президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної безпеки України.
Довідка: Олександр Богомолов - український вчений, директор Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАНУ, експерт із Близького Сходу.
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