Зеленський призначив директора Національного інституту стратегічних досліджень

Про передає ОПУ.

"Призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдеться в указі.

Національний інститут стратегічних досліджень підпорядкований президентові України, визначено базовою науково-дослідною установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності президента.

Основними завданнями Інституту є: організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань президента України до Верховної ради України; наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку країни; наукове супроводження здійснення президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної безпеки України.

Довідка: Олександр Богомолов - український вчений, директор Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАНУ, експерт із Близького Сходу.

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