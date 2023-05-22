Відповідний указ №288/2023 розміщено на сайті президента.

Так, президент звільнив від виконання обов’язків голови названого Комітету Юрія Макарова і призначив на це місце Нищука, який очолював Міністерство культури України з 27 лютого до 2 грудня 2014 року та з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

Тепер Євген Нищук має подати пропозиції щодо нового персонального складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто вже сьогодні.

Шевченківська премія — найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні, яку вручають у семи номінаціях. Переможців традиційно оголошують у день народження Тараса Шевченка – 9 березня. Однак цього року вперше в історії імена переможців не оприлюднили. Також не було опубліковано відповідного указу президента. У Комітеті пояснили, що це сталося через рішення його голови, Юрія Макарова, додати ще одну номінацію.

Через критику цієї ініціативи всі члени Комітету з Шевченківської премії включно з головою склали повноваження.