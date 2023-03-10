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В Україні вперше за багато років 9 березня не визначили лауреатів Шевченківської премії

10 березня, 2023 п'ятниця
08:32
Суспільство шевченківська премія

Президент України вперше за багато років 9 березня не оприлюднив імена лавреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка

Про це інформує Еспресо.

Церемонія нагородження чи оприлюднення переможців Шевченківської премії впродовж років відбувалося не пізніше 9 березня, зазвичай, саме в цей день на честь народження українського письменника. Так було і на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну торік.

Цього року указ Володимир Зеленський з цього приводу не був оприлюднений, так само як і жодної інформації з цього приводу. Водночас пресслужба президента України повідомила про зустрічі з діячами культури та мистецтва. Український лідер подякував усім митцям, які допомагають - "хто в окопах віддає своє життя цьому, а також всім тим, хто за кордоном допомагав дипломатії та журналістиці створювати хвилю підтримки".

"У 209-ту річницю від дня народження українського письменника, художника та мислителя Тараса Шевченка зустрівся з діячами культури та мистецтва. Під час зустрічі обговорили шляхи поглиблення взаємодії між державою та представниками культурної сфери. Важливо продовжувати культурну, просвітницьку роботу, яка сприяла б посиленню підтримки України з боку наших партнерів і всього світу. (Президент України Володимир Зеленський, – ред.) запропонував напрацювати рекомендації та необхідні кроки, які мають бути підтримані з боку держави", – йдеться в заяві.

Остання інформація від Комітету з Шевченківської премії було оприлюднене після третього туру конкурсу, 15 лютого, тоді шляхом таємного голосування були визначені переможці.

"За результатами конкурсу Комітет підготує та внесе президентові України подання про присудження Національної премії, а також проєкт відповідного Указу президента України. Після набуття чинності Указу президента України про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка на сайті Комітету буде оприлюднено перелік лауреатів", – писала пресслужба.

Допущені до участі у третьому турі конкурсу:

Література

  • Авербух Олександр Михайлович - книга поезій "Жидівський король". Представлено журналом "Ukrainian Literature: A Journal of Translation" (Канада).
  • Калитко Катерина Олександрівна - книга поезій "Орден мовчальниць". Представлено Громадською організацією "Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу".
  • Чередник Артем Олександрович (Артем Чех) - роман "Хто ти такий?". Представлено Громадською організацією "Культурний капітал".

Літературознавство і мистецтвознавство

  • Жадько Віктор Олексійович - книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля". Представлено Музеєм "Кобзаря" Т.Г. Шевченка м. Черкаси.
  • Назаренко Михайло Йосипович - книга "Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883." У двох частинах. Представлено ТОВ "Видавництво "Лаурус".
  • Тарнашинська Людмила Броніславівна - книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти". Представлено Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

Публіцистика, журналістика 

  • Дубчак Ольга Петрівна - книги "Чути українською", "Бачити українською". Представлено Членкинею Комітету Гундоровою Т.І.
  • Казарін Павло Володимирович - книга "Дикий Захід Східної Європи". Представлено ТОВ "Видавництво "Віват".
  • Логвиненко Богдан Анатолійович (автор ідеї), Носок Микола Михайлович (режисер), Пілюгіна Карина Олександрівна (продюсерка) - документальний серіал "Деокупація". Представлено Громадською організацією "Українер".
  • Портніков Віталій Едуардович - публіцистика 2017-2022 років. Представлено Головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Макаровим Ю.В.

Музичне мистецтво

  • Компаніченко Тарас Вікторович, Охрімчук Сергій Михайлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Бережнюк Максим Павлович (виконавці) - гурт "Хорея Козацька" - аудіоальбом "Пісні Української революції". Представлено Членом Комітету Войтенком В.М.
  • Петриченко Євген Володимирович (композитор), Пліш Богдан Йосипович (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга Іванівна (генеральна директорка Державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка) - музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ". Представлено Державною організацією "Національний будинок органної та камерної музики України".

Візуальні мистецтва

  • Кравець Віталій Іванович (художник) - серія робіт "Анатомія Безхребетних". Представлено ТОВ "Дукат Арт".

Кіномистецтво

  • Горбач Марина Юріївна (авторка сценарію і режисерка) - повнометражний ігровий фільм "Клондайк". Представлено Національною спілкою кінематографістів України.
  • Зінченко Олександр Миколайович (автор сценарію), Лисенко Сергій Анатолійович (режисер) - документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла". Представлено Акціонерним товариством "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
  • Цілик Ірина Андріївна (режисерка) - фільм "Земля блакитна, ніби апельсин". Представлено Членкинею Комітету Корнієнко І.І. (Ірина Славінська).

Театральне мистецтво

  • Гнатковський Олексій Іванович (режисер) - комедія Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Представлено Івано-Франківським національним академічним драматичним театром імені Івана Франка.
  • Захоженко Дмитро Олегович (режисер), Хорошко Олексій Євгенович (сценограф), Антоняк Марія Володимирівна (художниця по костюмах), Цимбаліст Оксана Олександрівна, Сидорко Василь Васильович (актори) - вистава "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Представлено Львівським академічним драматичним театром імені Лесі Українки.

Довідково. Національна премія України імені Тараса Шевченка (Шевченківська премія) – державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року. Вручають премію до дня народження Тараса Шевченка (9 березня). Конкурс премії складається з трьох турів, на кожному етапі списки номінантів скорочуються

  • 30 листопада 2022 року оголосили короткий список претендентів на Шевченківську премію – 2023, зокрема у переліку Любко Дереш, Віталій Портников, Марія Бурмака, фільм "Клондайк" та інші.
  • 19 січня відбувся другий тур конкурсу мистецьких творів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року. 
Президент України
Тарас Шевченко
Володимир Зеленський
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