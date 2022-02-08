Зеленський призначив нового посла в Польщі
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади українського посла в Польщі та призначив на його місце Василя Зварича
Про це повідомляється в указі президента України.
"Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща", - йдеться у документі.
Раніше Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, а також довгий час був заступником директора Департаменту інформаційної політики МЗС.
Зазначимо, що попереднього посла у Польщі Андрія Дещицю було призначено в 2014 році, а до цього він певний час був виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України.
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