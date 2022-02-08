Зеленський призначив нового посла в Польщі

Про це повідомляється в указі президента України.



"Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща", - йдеться у документі.



Раніше Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, а також довгий час був заступником директора Департаменту інформаційної політики МЗС.



Зазначимо, що попереднього посла у Польщі Андрія Дещицю було призначено в 2014 році, а до цього він певний час був виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України.



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