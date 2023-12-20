Зеленський призначив нову представницю в Раді
У середу, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський власним указом призначив Галину Михайлюк своєю представницею у Верховній Раді замість звільненого Федора Веніславського
Про це стало відомо з указу №823/2023 на сайті президента.
"Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в указі.
Галина Михайлюк - народна депутатка від партії "Слуга Народу". Вона є заступницею голови Комітету з питань правоохоронної діяльності та співголовою депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією.
Раніше Михайлюк була радницею з питань підготовки законів Консультативної місії ЄС в Україні з 2015 по 2019 роки. Працювала професоркою у Києво-Могилянській академії з 2012-го по 2022-й. Також вона є доценткою Українського вільного університету в Мюнхені. Має ступінь доктора юридичних наук.
- Нагадаємо, з 7 грудня Федір Веніславський більше не виконує обов’язки представника президента України у Верховній Раді.
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