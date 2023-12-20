Зеленський призначив нову представницю в Раді

Про це стало відомо з указу №823/2023 на сайті президента.

"Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в указі.

Галина Михайлюк - народна депутатка від партії "Слуга Народу". Вона є заступницею голови Комітету з питань правоохоронної діяльності та співголовою депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією.

Раніше Михайлюк була радницею з питань підготовки законів Консультативної місії ЄС в Україні з 2015 по 2019 роки. Працювала професоркою у Києво-Могилянській академії з 2012-го по 2022-й. Також вона є доценткою Українського вільного університету в Мюнхені. Має ступінь доктора юридичних наук.