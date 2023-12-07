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Головна Суспільство Зеленський зняв Веніславського з посади в.о. представника президента в парламенті

Зеленський зняв Веніславського з посади в.о. представника президента в парламенті

7 грудня, 2023 четвер
11:40
Суспільство Федір Веніславський

Федір Веніславський більше не виконуватиме обов’язки представника президента України у Верховній Раді

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній Раді України", - йдеться в документі, датованому 7 грудня 2023 року.

Федір Веніславський народився 16 травня 1969 року в селищі Олика на Волині. На позачергових парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом від партії "Слуга Народу", № 88 у списку.

Був представником президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 р. - 12 вересня 2022 р.). Представником президента України у Верховній Раді України був із 12 вересня 2022 року.

  • 27 листопада Федір Веніславський негативно відгукнувся про пропозицію своєї колеги Мар'яни Безуглої відправити у відставку генерала Валерія Залужного. Він зазначив, що такі заяви загрожують безпеці держави. 
  • 5 грудня Веніславський розповів про те, що в Україні напрацьовується законопроєкт, де планують прописати можливість вручення повістки через електронну пошту та рекомендованим листом
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