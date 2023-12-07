Зеленський зняв Веніславського з посади в.о. представника президента в парламенті
Федір Веніславський більше не виконуватиме обов’язки представника президента України у Верховній Раді
Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
"Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній Раді України", - йдеться в документі, датованому 7 грудня 2023 року.
Федір Веніславський народився 16 травня 1969 року в селищі Олика на Волині. На позачергових парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом від партії "Слуга Народу", № 88 у списку.
Був представником президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 р. - 12 вересня 2022 р.). Представником президента України у Верховній Раді України був із 12 вересня 2022 року.
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