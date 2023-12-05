У Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом
В Україні напрацьовується законопроєкт, де планують прописати можливість вручення повістки через електронну пошту та рекомендованим листом
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник президента у Раді, член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.
"У законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка", - сказав Веніславський.
За словами представника президента у Раді, в Україні вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані.
"Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон. Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації. Тому що зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають цих своїх обов'язків. Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів", - сказав Федір Веніславський.
Член комітету з питань нацбезпеки та оборони наголосив, що ці норми є в законопроєкті, який ще напрацьовується. Він ще не зареєстрований. Дискусії ще продовжуються. Проте є всі шанси зареєструвати цей документ у фінальному вигляді вже до кінця цього тижня.
- Раніше в Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують обмежити вік студентів, що не підлягають мобілізації. Документом пропонувалося встановити, що під мобілізацію не підпадають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".
- 20 листопада заступниця голови комітету з нацбезпеки й оборони Мар'яна Безугла повідомила, що у Верховній Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації частини українців, зокрема здобувачів другої та третьої вищої освіти.
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