Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом

У Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом

5 грудня, 2023 вiвторок
18:43
Суспільство Федір Веніславський

В Україні напрацьовується законопроєкт, де планують прописати можливість вручення повістки через електронну пошту та рекомендованим листом

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник президента у Раді, член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

"У законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка", - сказав Веніславський.

За словами представника президента у Раді, в Україні вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані.

"Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон. Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації. Тому що зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають цих своїх обов'язків. Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів", - сказав Федір Веніславський.

Член комітету з питань нацбезпеки та оборони наголосив, що ці норми є в законопроєкті, який ще напрацьовується. Він ще не зареєстрований. Дискусії ще продовжуються. Проте є всі шанси зареєструвати цей документ у фінальному вигляді вже до кінця цього тижня.

  • Раніше в Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують обмежити вік студентів, що не підлягають мобілізації. Документом пропонувалося встановити, що під мобілізацію не підпадають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".
  • 20 листопада заступниця голови комітету з нацбезпеки й оборони Мар'яна Безугла повідомила, що у Верховній Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації частини українців, зокрема здобувачів другої та третьої вищої освіти.
Україна
Верховна Рада
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Авдіївка
5 грудня, 2023 вiвторок
Сили оборони України відвоювали позиції біля Авдіївки, - ISW
Петро Порошенко
4 грудня, 2023 понедiлок
Очільник МЗС Угорщини Сіярто підтвердив, що Порошенко ініціював зустріч з Орбаном
блокада польсько-українського кордону
5 грудня, 2023 вiвторок
У Єврокомісії вважають неприйнятною польську блокаду кордону з Україною
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.76
    Купівля 36.76
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.84
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 грудня
19:25
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв житло всім, хто отримав звання Героя України від початку війни
19:13
Ексклюзив
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію
Чоловіки залишають Крим в очікуванні масової мобілізації після "виборів" президента РФ, - Чубаров
19:09
ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М, який готувався завдати удару по Одещині
19:04
На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм
Укрзалізниця оголосила про подорожчання квитків на низку міжнародних рейсів
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 650-го дня війни: воїни ССО знищили ворожий склад боєприпасів і "град"  у Донецьку, а Фінляндія збільшить виробництво важких боєприпасів для України
19:00
Інтерв’ю
Депутатка ЄП Віола фон Крамон
Депутатка ЄП Віола фон Крамон про перспективи України щодо вступу в ЄС і НАТО та чому не можна піддаватися на шантаж Орбана
18:51
Ексклюзив
Польсько-український кордон
"Сьогодні 15 годин без руху, а вчора на метр проїхали", - український водій про складні умови на кордоні з Польщею
18:31
на фото: Майк Джонсон
У конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні
18:29
Ексклюзив
Карта. Херсон_2811
ЗСУ продовжують знищувати логістику ворога на лівому березі Дніпра на Херсонщині, - Братчук
18:22
Кримінал
За 8 місяців окупаційні суди в Криму винесли 514 постанов про "дискредитацію армії РФ", - КримSOS
18:18
Маріупольський драмтеатр
Росіяни обіцяють рублі за позитивні відео про життя на тимчасово окупованих територіях, - ЦНС
18:00
OPINION
Галина Пагутяк
Колективні панічні атаки
17:57
"Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!": НБУ презентував нову пам'ятну монету
17:50
Ліонель Мессі (в центрі)
Time назвав найкращого спортсмена 2023 року
17:46
Військові Національної гвардії України опановують дрони
СБУ та ГУР завдали ударів по кількох військових об'єктах окупантів у Криму, - джерела
17:35
Ексклюзив
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
З поля бою не повертається 70% ворожої бронетехніки, - речник ЗСУ Штупун
17:29
Ремонт Кільцевої дороги, Київ
Київавтодор стверджує, що через блокування кордону з Польщею зірвав терміни ремонту Кільцевої дороги
17:29
На пішохідно-велосипедному мосту в Києві відкрили фотовиставку, присвячену волонтерам
17:29
Війна з РФ
Війна на території Росії. Як нова стратегія може наблизити перемогу України. Аналітика КБФ
17:29
Ексклюзив
Болгарія
БТР, які Болгарія передумала віддавати, стояли на складах 40 років і їх не можна відправляти на фронт, - експерт Киричевський
17:20
Байден, Дуда та фон дер Ляєн: соціологи з'ясували, кому з іноземних лідерів найбільше довіряють українці
17:03
Сектор Гази
Палестинська влада заявила, що кількість загиблих у Газі зросла до понад 15,9 тис. осіб
16:59
"Цифри невтішні, але передбачувані": МОН оприлюднило результати міжнародного дослідження якості освіти в Україні
16:58
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
Легенда "Мілану" порадив клубу купити футболіста збірної України
16:54
Екологія, економія та заборона утилізації: у ЄС погодили нові вимоги до виробників одягу
16:31
Ексклюзив
У День волонтера ворог завдав ракетного удару по гуманітарному центру Херсона, - волонтер Мукоріз
16:30
Оновлено
Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати
16:27
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Посол США назвала реформи, які зміцнять довіру союзників до України
16:24
Володимир Зеленський
Росіяни запустили новий фейк, що "Зеленський зі сім'єю планує втекти до США"
16:14
Ексклюзив
F-16
Польоти відбуваються в Данії: Ігнат розповів, коли з'являться F-16 в Україні
16:13
Юрай Бланар
Очільник МЗС Словаччини Бланар заявив, що "не може уявити Україну в ЄС"
16:02
OPINION
Богдан Буткевич
Потороч, що засіла на Банковій, треба змусити працювати
16:00
Ексклюзив
кордон_протести на кордоні, фури
Дипломат Павлюк закликав уряд створити регіональний союз з Польщею та країнами Балтії, аби уникнути блокування кордону в майбутньому
15:48
"Ля Палісіада"
Український фільм "Ля Палісіада" переміг на Туринському кінофестивалі
15:40
Ексклюзив
Ворог активізувався на Лиманському напрямку в сподіваннях, що за поганої погоди ЗСУ складніше оборонятися, - військовий Дібров
15:34
Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії оголосив про посилення візових правил задля скорочення міграції
15:14
лікар психолог психіатр
В Україні понад 60% лікарів первинної ланки підготовлені для надання психологічної допомоги
14:57
париж поліція
У ЄС заявили про високий ризик терактів на новорічно-різдвяні свята
14:57
фури на кордоні
Посли країн Балтії висловили демарш Польщі через блокаду українського кордону
14:45
Еммануель Макрон
Макрон зустрінеться з Орбаном: шукатиме компромісу щодо вступу України в ЄС, - Politico
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV