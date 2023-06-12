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Зеленський про наступ ЗСУ: "Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно"

12 червня, 2023 понедiлок
22:59
Війна з Росією Володимир Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що попри погані погодні умови, ЗСУ продовжують просуватися на гарячих напрямках, а також відзначив вагоме збільшення обмінного фонду

Про це він сказав у вечірньому зверненні 12 червня

"Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат, і я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках", - сказав глава держави.

Він подякував за звільнені за тиждень населені пункти та зазначив, що відбулося "вагоме поповнення нашого обмінного фонду".

Зеленський також наголосив про збільшення контролю ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Окрім того президент повідомив про присвоєння підполковнику СБУ Василю Богачу звання Героя України посмертно.

"За надзвичайну особисту хоробрість, за неодноразове затримання та знищення ворожих диверсантів. За захист Маріуполя й саме за такий героїзм, саме таку самопожертву, які не залишають жодних інших варіантів для України й українців, окрім перемоги", - додав Зеленський.

  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.
Відео
Володимир Зеленський
Бахмут
деокупація України
Контрнаступ ЗСУ
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