Зеленський про наступ ЗСУ: "Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно"

Про це він сказав у вечірньому зверненні 12 червня

"Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат, і я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках", - сказав глава держави.

Він подякував за звільнені за тиждень населені пункти та зазначив, що відбулося "вагоме поповнення нашого обмінного фонду".

Зеленський також наголосив про збільшення контролю ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Окрім того президент повідомив про присвоєння підполковнику СБУ Василю Богачу звання Героя України посмертно.

"За надзвичайну особисту хоробрість, за неодноразове затримання та знищення ворожих диверсантів. За захист Маріуполя й саме за такий героїзм, саме таку самопожертву, які не залишають жодних інших варіантів для України й українців, окрім перемоги", - додав Зеленський.