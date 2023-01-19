Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Ситуація на фронті залишається тяжкою, епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів", - сказав Зеленський.

Президент також подякував захисникам України, відзначивши роботу бійців низки підрозділів.

"Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції! Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога та потрібну нам стійкість саме на Донбасі! Дякую також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що РФ зробила битву за Луганщину і Донеччину принциповою для себе.

Командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов повідомив у ефірі Еспресо, що за Соледар тривають дуже інтенсивні бої.

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