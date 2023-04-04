Зеленський про візит колишнього держсекретаря США Помпео до Києва: потужний сигнал підтримки українців у боротьбі за свободу
Президент України Володимир Зеленський назвав візит колишнього держсекретаря США Майка Помпео до Києва потужним сигналом підтримки українців
Про це повідомила пресслужба голови держави.
"Учора провів зустріч із делегацією політиків, бізнесменів та представників благодійних організацій Сполучених Штатів Америки на чолі з колишнім державним секретарем США Майком Помпео. Такі візити, зустрічі є потужним сигналом підтримки українців у нашій боротьбі за свободу та демократію", - зазначив Зеленський.
"Всебічна американська підтримка для нас дуже важлива", - додав президент.
Зеленський наголосив на можливостях розвитку бізнесу у сферах будівництва, сільського господарства, ІТ-технологій.
"Інвестуйте в бізнес, бо бізнес – це те, що створює робочі місця. Ми зацікавлені в тому, щоб люди могли знайти роботу, а бюджет отримував надходження для посилення наших спроможностей на полі бою", – закликав президент.
- 3 квітня Помпео прибув до Києва. Він заявив, що членство Китаю та Росії у Радбезі ООН є пережитком минулого, ці дві країни нехтують міжнародним правом.
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