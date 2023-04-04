Про це повідомила пресслужба голови держави.

"Учора провів зустріч із делегацією політиків, бізнесменів та представників благодійних організацій Сполучених Штатів Америки на чолі з колишнім державним секретарем США Майком Помпео. Такі візити, зустрічі є потужним сигналом підтримки українців у нашій боротьбі за свободу та демократію", - зазначив Зеленський.

"Всебічна американська підтримка для нас дуже важлива", - додав президент.

Зеленський наголосив на можливостях розвитку бізнесу у сферах будівництва, сільського господарства, ІТ-технологій.

"Інвестуйте в бізнес, бо бізнес – це те, що створює робочі місця. Ми зацікавлені в тому, щоб люди могли знайти роботу, а бюджет отримував надходження для посилення наших спроможностей на полі бою", – закликав президент.