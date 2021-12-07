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Зеленський продовжив санкції проти осіб, причетних до виборів у окупованому Криму

7 грудня, 2021 вiвторок
22:41
Суспільство санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 10 листопада 2021 року про санкції щодо осіб, які причетні до організації виборів у тимчасово окупованому Криму

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 листопада 2021 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні.

Згідно із рішенням, дія санкцій, які були запроваджені у попередні роки, була продовжена від трьох до 10 років. Вони стосуються зокрема:

  • Костянтина Бахтерєва, який балотувався від партії "Єдина Росія" в одномандатному округу в Керчі;
  • Юрія Ставицького та Володимира Сорокіна - кандидатів на виборах від російських "зелених"
  • десятки інших членів "ЦВК Республіки Крим" та територіальних виборчих комісій.

Крім того, окремим указом уточнили особисті дані Анастасії Нестеренко, яка була членом "територіальної виборчої комісії" Джанкойського району на виборах до російського парламенту. Щодо неї раніше запровадили безстрокові санкції.

Серед обмежень для цих осіб є блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та інші.

Указ набирає чинності з моменту опублікування. Контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

  • Нагадаємо, у березні 2019 року ввели у дію рішення РНБО від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". 
  • 7 грудня 2021 року Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти власників літаків, якими Медведчук і Козак літали до РФ.
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Володимир Зеленський
ОП
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