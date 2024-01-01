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Україна отримала від Канади додаткові системи ППО NASAMS: Зеленський провів розмову з Трюдо

1 січня, 2024 понедiлок
20:36
Україна Зеленський Трюдо

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили безпекові питання та домовилися про активізацію діалогу щодо гарантій безпеки

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

"Розпочали рік із роботи над зміцненням нашої оборони, зокрема над посиленням українського повітряного щита. Провів першу міжнародну розмову – з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Передусім спілкувалися на безпекову тематику", - зазначив він.

Президент також проінформував канадського прем’єра про російські удари по українських містах та селах, постійний ракетний терор, удари "шахедів". Зокрема, за вечір перед Новим роком та новорічну ніч сили ППО знищили понад 80 ударних дронів, проте в Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів. 

"Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових "насамсів" – систем і ракет до них", - написав очільник України.

Зеленський також акцентував, що вони обговорили роботу над безпековими гарантіями та домовилися про активізацію двостороннього діалогу для відповідної угоди найближчим часом.

"Розмовляли й про підготовку четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації Формули миру. Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі. Я вдячний і Джастіну особисто і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль", - додав Володимир Зеленський.

Наостанок президент України висловив вдячність за запевнення, що в наступному році допомога від Канади для України збережеться "як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері".

"Ми цінуємо взаємодію з Канадою та вдячні за кожен прояв підтримки нашої держави, нашої незалежності", - резюмував Зеленський.

  • Раніше міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна активно сприятиме здобуттю членства України в Європейському Союзі та схилятиме до допомоги міжнародних партнерів.
Світ
Володимир Зеленський
ППО
Канада
Війна з Росією
Джастін Трюдо
допомога Україні
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