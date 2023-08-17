Про це Зеленський написав у Телеграмі.

"Щоденний селектор. Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва", - пише лідер.

Український президент наголосив, що Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони отримали доручення попрацювати з партнерами, аби у наступних пакетах допомоги було саме те, що потрібно Силам оборони.

Водночас розвідка доповіла про тактичні й стратегічні плани російського керівництва та стан військово-промислового комплексу ворога. Деталі не розкриваються.

Фото: ТГ: Володимир Зеленський

Зеленський тримає на контролі питання підготовки енергосистеми та протиповітряної оборони до зимового періоду. Також ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуація з Куп’янського району та допомога постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині й Київщині.

Президент додав: "Функціонування "зернового коридору". Перший пішов. Готуємо наступні кроки".