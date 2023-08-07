Про це він написав у Telegram.

"Готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", - повідомив президент.

Нагадаємо, що Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо зернової ініціативи 4 серпня.

На селекторі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про ситуацію на фронті, а Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу. Також учасники наради обговорили власне виробництво зброї.

Розвідники доповіли про ймовірні плани ворога, а голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.