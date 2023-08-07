"Готуємо до виконання рішення Ставки щодо "зернового коридору": Зеленський провів селекторну нараду
Президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів селекторну нараду. Серед тем була реалізація рішень Ставки щодо продовження роботи "зернового коридору"
Про це він написав у Telegram.
"Готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", - повідомив президент.
Нагадаємо, що Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо зернової ініціативи 4 серпня.
На селекторі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про ситуацію на фронті, а Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу. Також учасники наради обговорили власне виробництво зброї.
Розвідники доповіли про ймовірні плани ворога, а голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.
Що відомо про роботу "зернового коридору"
17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.
30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.
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