Фронт, розвиток ВПК і "зерновий коридор": Зеленський провів засідання Ставки

Про це він поінформував у Telegram.

"Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги. Фронт. Доповіді по всіх напрямках. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський. Наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика", - написав президент.

Також учасники засідання обговорили зернову ініціативу. З доповідями виступили віцепрем'єр Олександр Кубраков, голова МЗС Дмитро Кулеба, командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

"Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - зазначив Зеленський.

Ще однією темою для обговорення був розвиток військово-промислового комплексу (ВПК). На засіданні виступив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами", - зауважив президент.

Також учасники Ставки проаналізували застосування високоточної зброї, однак подробиці цього Зеленський розкривати не став.