Фронт, розвиток ВПК і "зерновий коридор": Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський 4 серпня провів тригодинне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому було розглянуто низку питань
Про це він поінформував у Telegram.
"Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги. Фронт. Доповіді по всіх напрямках. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський. Наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика", - написав президент.
Також учасники засідання обговорили зернову ініціативу. З доповідями виступили віцепрем'єр Олександр Кубраков, голова МЗС Дмитро Кулеба, командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
"Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - зазначив Зеленський.
Ще однією темою для обговорення був розвиток військово-промислового комплексу (ВПК). На засіданні виступив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами", - зауважив президент.
Також учасники Ставки проаналізували застосування високоточної зброї, однак подробиці цього Зеленський розкривати не став.
- Наприкінці липня міністр Олександр Камишін зазначав, що Україна наростила темпи виробництва боєприпасів, однак для забезпечення потреб армії цього замало.
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