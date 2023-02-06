Зеленський провів засідання Ставки: особливу увагу приділили ситуації на Бахмутському напрямку
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого учасники обговорили ситуацію на Бахмутському напрямку
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, військові доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу учасники засідання приділили питанню забезпечення необхідним озброєнням і боєприпасами захисників Бахмута.
Також розвідка озвучила інформацію щодо можливих дій ворога найближчим часом.
"Крім того, учасники засідання розглянули питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів", - ідеться в повідомленні пресслужби ОП.
- 3 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ не здадуть Бахмут.
- 24 січня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення очільників п'ятьох обласних військових адміністрацій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 42.42Продаж 43.38
- Актуальне
- Важливе