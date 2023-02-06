Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, військові доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу учасники засідання приділили питанню забезпечення необхідним озброєнням і боєприпасами захисників Бахмута.

Також розвідка озвучила інформацію щодо можливих дій ворога найближчим часом.

"Крім того, учасники засідання розглянули питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів", - ідеться в повідомленні пресслужби ОП.