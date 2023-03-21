Про це 21 березня повідомила пресслужба президента.

Згідно з повідомленням, на засіданні керівник розвідки Кирило буданов поінформував присутніх про ймовірні дії ворога у найближчій перспективі.

"Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України", - повідомили у пресслужбі.

"Окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку", - додали там.