Зеленський провів засідання Ставки: розглянули питання забезпечення ЗСУ боєприпасами
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки: Верховного Головнокомандувача. На ньому розглянули питання забезпечення ЗСУ боєприпасами
Про це 21 березня повідомила пресслужба президента.
Згідно з повідомленням, на засіданні керівник розвідки Кирило буданов поінформував присутніх про ймовірні дії ворога у найближчій перспективі.
"Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України", - повідомили у пресслужбі.
"Окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку", - додали там.
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