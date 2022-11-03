Про це він каже у вечірньому зверненні від 2 листопада.

Глава держави заявляє, що ще 8 місяців назад Росія вимагала гарантій безпеки від США, проте тепер таких гарантій РФ вимагає від України.

За його словами, це разючі зміни, що свідчать про провал російської агресії та про міць і єдність українського народу.

"Це насправді разючі зміни. Це показує й те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців, українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору. Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є й буде вільною", - каже Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що після перемоги в першу чергу поїде до Криму, адже дуже хоче побачити море.

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