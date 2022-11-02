Зеленський розповів, що після перемоги насамперед поїде в Крим
Президент України Володимир Зеленський розповів, що після перемоги в першу чергу поїде до Криму, адже дуже хоче побачити море
Про це він сказав у інтерв'ю чеському телебаченню.
Глава держави розповів, що дуже хоче побачити море, тому після перемоги першочергово поїде в Крим. На питання, коли це станеться, він відповів, що взимку там "робити нічого", тож планує поїхати на півострів влітку, як потеплішає.
"Ну не взимку, бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше", - сказав Зеленський.
На питання, чи очікує він на перемогу влітку, президент відповів, що бажає цього якомога скоріше.
"Я бажаю. Я цього хочу. У нас буде наша перемога", - сказав Володимир Зеленський.
- Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить Крим та всі окуповані РФ території до літа 2023 року.
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