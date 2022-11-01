Про це Ходжес заявив у інтерв'ю Голосу Америки.

"Україна відновить суверенітет над усією своєю територією, звісно ж, ​​включно із Кримом. Я очікую, що це станеться до літа наступного року. Але ще перед цим, до кінця цього року, ЗСУ відкинуть російську армію до лінії, на якій вона перебувала в лютому. А потім почнуть розглядати необхідні кроки для підготовки до звільнення Криму", - сказав Ходжес.

Він додав, що взимку українські військові матимуть перевагу над російськими окупантами.

"Українська армія діє всередині своєї країни та має дружню їм територію як тил. Крім того, 50 країн у єдиному пориві прагнуть забезпечити Україну бойовими можливостями, які їй потрібні. Це включає зимову уніформу та обладнання. У той час, як російська система постачання виснажена, зараз вони кидають на війну людей, які не готові, не навчені та не дисципліновані. Це лише додасть їм труднощів", - переконаний Ходжес.

29 жовтня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що операція зі звільнення Херсона може тривати до кінця листопада.

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