Зеленський: РНБО наразі не готує нові санкції проти олігархів
Рада національної безпеки і оборони наразі не готує запровадження нових санкцій проти олігархів чи медіа
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Трускавці, передає телеканал "Дом".
Він зазначив, що РНБО на сьогодні не готує запровадження нових санкцій проти олігархів чи медіа.
"Наскільки мені відомо - сьогодні ні. Але РНБО постійно працює. Там є багато питань щодо надр. Є багато питань з тим, що не весь список надійшов з Кабміну щодо злочинців зараз. Там було навіть декілька помилок. Виправляються деякі помилки, вже виправлені. І додається цей список. Знаю, що не дотиснули тематику з контрабандою. І це я точно знаю, тому що було поставлено завдання два тижні допрацювати. Це буде наприкінці тижня, мають показати результати. Щодо питання надр - повного звіту ще також не було. Я думав, що ми не вирішимо так скоро питання газопостачання. Поки що це питання вирішено, але питання постачання вугілля, якого не вистачає, це питання також порушуватиметься на засіданнях РНБО", - зауважив Зеленський.
Також президент не назвав дату наступного засідання Радбезу.
"Чекайте по п'ятницях", - сказав він.
- Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
- 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
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