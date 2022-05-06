Зеленський: росіяни випустили по Україні 2014 ракет від початку повномасштабного вторгнення

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення.

Він зазначив, що в день звернення прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Верховної Ради 3 травня російська армія завдала по Україні 15 ракетних ударів. А 4 травня - 7 ракетних ударів.

"Загалом за час цієї війни російська армія використовувала проти України вже 2014 ракет, зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків в нашому небі. Кожен з таких "прильотів" - це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури", - зауважив президент.

За його словами, якщо взяти тільки медичну інфраструктуру на сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров’я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії.





3 травня Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною Радою у вівторок висловив віру в перемогу України над Росією та оголосив про новий пакет військової підтримки.

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