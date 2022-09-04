Зеленський розповів про дзвінок Джонсона у перші години після вторгнення РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був одним з перших світових лідерів, який йому зателефонував 24 лютого вранці одразу після повномасштабного російського вторгнення
Про це Зеленський написав у колонці для Mail on Sunday.
"Рано вранці в день вторгнення Росії Борис був одним із перших світових лідерів, з якими я мав розмову. Згодом такі дзвінки стали регулярними, що забезпечило нам кращу координацію міжнародних дій, спрямованих на протидію російській агресії. При кожній нашій зустрічі та розмові у Бориса було одне дуже гарне запитання: що ще, що тобі ще треба? Це стало нашим девізом, гарантуючи ефективний прогрес. Повірте, не так багато політиків готові це зробити", - сказав Зеленський.
Він також підкреслив, що протитанкові комплекси, які Україна отримала від Британії після візиту Джонсона у лютому, допомогли у перші дні повномасштабного вторгнення.
"Прем'єр-міністр Джонсон відвідав Київ на початку лютого. Нашу відверту, відкриту розмову одразу підкріпили перші поставки протитанкових ракет. Ця зброя зіграла свою роль у зупиненні просування, здавалося б, нескінченних російських бронетанкових колон", - зазначив Зеленський.
Також президент України згадав візит Джонсона до Києва на День Незалежності.
"Минулого місяця Україна відзначила 31-у річницю нашої незалежності. Знову з нами був Борис Джонсон, якого вітали прості українці. Ми навіть почали звертатися до нього, тепло та з гумором - "Борис Джонсонюк" – українське прізвище, якщо поставити наголос на останній склад – натхненний його акаунтом в Instagram @borisjohnsonuk", - розповів Зеленський та висловив сподівання, що відносини України та Великої Британії залишаться такими ж тісними після призначення нового прем'єра, ім'я якого буде оголошено 5 вересня після відставки Джонсона. Фавориткою у боротьбі за посаду вважають нинішню очільницю МЗС Британії Ліз Трасс. Вона змагається за крісло з колишнім міністром фінансів Ріші Сунаком.
- 24 серпня Борис Джонсон під час візиту до Києва оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 млн фунтів.
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