Джонсон оголосив про виділення Україні нового траншу військової допомоги у 54 млн фунтів

Про це також повідомляє пресслужба британського уряду.

Новий пакет військової допомоги доповнює підготовку Великою Британією транспортних засобів для пошуку мін у водах біля свого узбережжя. Найближчими тижнями український персонал навчать їх використовувати у водах Великої Британії.

До військової допомоги входять безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпасами. Це, зокрема, 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення сил противника, що наближаються.

"Військовослужбовців можна навчити керувати безпілотними літальними апаратами, які менші за мобільний телефон, всього за 20 хвилин. Кожен дрон передає відео в реальному часі та нерухомі зображення, щоб наземні сили могли безпечно захищати міські території", – пояснюють у британському уряді.

Як зазначають у британському уряді, Велика Британія виділила понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової та фінансової допомоги Україні з початку вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у День Незалежності України, втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.

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