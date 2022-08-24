Борис Джонсон приїхав до України в День Незалежності
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до України в День Незалежності, 24 серпня
Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у твіттері.
"Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може і виграє цю війну", - пише Джонсон.
Президент України Володимир Зеленський у телеграмі написав, що радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона.
"Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга", - пише Зеленський.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності.
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