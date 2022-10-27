Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.

Документ передбачає додаткові витрати на нацбезпеку та оборону по загальному фонду в розмірі 386 865,5 млн гривень із урахуванням пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів. Так, для Міністерства оборони та Державної спеціальної служби транспорту виділено 365,15 млрд гривень, з них на оплату праці – 219,13 млрд гривень.

Для системи МВС, до складу якої входять Національна поліція, Державна прикордонна служба, Нацгвардія та ДСНС України, додатково виділено 12,90 млрд гривень, з них 5,84 млрд гривень — на зарплати.

Для Головного управління розвідки Міноборони України передбачено додаткові 3,17 млрд грн, а для СБУ — ще 3,74 млрд гривень.

Окрім того, передбачено додаткові кошти для адміністрації Держспецзв’язку, Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки.

За спеціальним фондом 10 млн гривень буде скеровано Укравтодору - на реалізацію проєкту за підтримки уряду Великої Британії та Північної Ірландії.

18 жовтня Верховна Рада України збільшила фінансування національної безпеки та оборони ще на 386,9 млрд гривень. За це віддали свої голоси 318 народних депутатів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb