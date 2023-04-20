Зеленський сьогодні виступить перед Конгресом Мексики, - Reuters
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 квітня, виступить перед Конгресом Мексики по відеозв'язку
Про це повідомляють двоє мексиканських джерел, передає Reuters.
За словами джерел, мова має відбутися близько полудня у четвер.
Звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною.
- Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор звинуватив Пентагон у шпіонажі за його урядом на тлі витоку секретних документів Вашингтона. Він заявив про посилення заходів безпеки.
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