Зеленський сьогодні виступить перед Конгресом Мексики, - Reuters

Про це повідомляють двоє мексиканських джерел, передає Reuters.

За словами джерел, мова має відбутися близько полудня у четвер.

Звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною.