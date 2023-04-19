Про це інформує Reuters.

За словами Лопеса Обрадора, Мексика стала об’єктом шпигунства з боку Пентагону.

У секретних документах американського військового відомства, "злитих" у мережу, містилися дані щодо конфлікту між керівництвом військово-морських сил і секретаріатом національної оборони Мексики.

Лопес Обрадор охарактеризував діяльність американської розвідки як "образливе самовільне втручання, неприйнятне за жодних обставин".

Президент також підкреслив, що не вживатиме якихось конкретних заходів проти США, але збирається обговорити з американським керівництвом умови співробітництва двох країн. Він також пообіцяв закрити доступ до чутливої інформації для військових відомств країни.