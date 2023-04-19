Мексика звинувала США у шпигунстві
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор звинуватив Пентагон у шпіонажі за його урядом на тлі витоку секретних документів Вашингтона. Він заявив про посилення заходів безпеки
Про це інформує Reuters.
За словами Лопеса Обрадора, Мексика стала об’єктом шпигунства з боку Пентагону.
У секретних документах американського військового відомства, "злитих" у мережу, містилися дані щодо конфлікту між керівництвом військово-морських сил і секретаріатом національної оборони Мексики.
Лопес Обрадор охарактеризував діяльність американської розвідки як "образливе самовільне втручання, неприйнятне за жодних обставин".
Президент також підкреслив, що не вживатиме якихось конкретних заходів проти США, але збирається обговорити з американським керівництвом умови співробітництва двох країн. Він також пообіцяв закрити доступ до чутливої інформації для військових відомств країни.
- Минулого місяця після переговорів із високопосадовцями США офіційний Каїр призупинив таємні поставки зброї в РФ. Натомість було ухвалене рішення виробляти артилерійські боєприпаси для України.
- На основі аналізу документів Пентагону стало відомо, що "постачання озброєнь" від Заходу завершиться "весняним наступом", запланованим на 30 квітня 2023 року.
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