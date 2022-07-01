Про це президент України заявив під час промови у Верховній Раді.

"Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності усіх гілок влади і свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме - повноцінного членства в ЄС", - зазначив глава країни.

Зеленський також наголосив, що підписання цієї заяви має таке ж велике значення, що і підписання заявки на вступ до ЄС на пʼятий день війни.



"Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко, наскільки це можливо. Це залежить від нас", - сказав президент.

Він закликав депутатів виконати належним чином свою частину роботи та надати ЄС змогу так само консолідовано ухвалити історичне рішення про вступ України до Євросоюзу.

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