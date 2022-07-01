"Шлях до членства в ЄС не має тривати роки": Зеленський, Стефанчук і Шмигаль у Раді підписали заяву про єдність у реалізації євроінтеграційних прагнень України
Володимир Зеленський виступив на пленарному засіданні Верховної Ради та оголосив про підписання заяви про єдність у реалізації євроінтеграційних прагнень України на шляху до членства в ЄС
Про це президент України заявив під час промови у Верховній Раді.
"Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності усіх гілок влади і свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме - повноцінного членства в ЄС", - зазначив глава країни.
Зеленський також наголосив, що підписання цієї заяви має таке ж велике значення, що і підписання заявки на вступ до ЄС на пʼятий день війни.
"Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко, наскільки це можливо. Це залежить від нас", - сказав президент.
Він закликав депутатів виконати належним чином свою частину роботи та надати ЄС змогу так само консолідовано ухвалити історичне рішення про вступ України до Євросоюзу.
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