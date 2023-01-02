Зеленський створив Олешківську військову адміністрацію на Херсонщині

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться у повідомленні.

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