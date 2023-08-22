Зеленський у Греції зустрінеться з президентом Сербії Вучичем
Президент Сербії Александар Вучич у вівторок зустрінеться із Володимиром Зеленським в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан
Про це він повідомив журналістам у понеділок, інформує РТС.
Президент Сербії зазначив, що зустрінеться із Зеленським на прохання українського президента.
"У мене буде з ним двостороння зустріч, тому я сяду й поговорю із Зеленським у приватному порядку про все, що відбувалось в останній час щодо Республіки Косово, про визнання й невизнання територіальної цілісності та всі інші питання", – додав він.
Вучич висловив сподівання, що розмова з українським президентом вийде "гарною та відкритою".
Також він анонсував звернення до громадян Сербії, під час якого "відверто розповість про те, що відбувається".
- Нагадаємо, попередня зустріч президентів України та Сербії відбулася 1 червня на полях саміту Європейської політичної спільноти у Молдові. Вучіч назвав її "короткою і змістовною".
- 2 липня Вучич пов'язав плани Косова щодо сербів з контрнаступом ЗСУ.
- 9 серпня він заявив, що Україна може втратити "все за один день", якщо визнає незалежність Косова.
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