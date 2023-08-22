Зеленський у Греції зустрінеться з президентом Сербії Вучичем

Про це він повідомив журналістам у понеділок, інформує РТС.

Президент Сербії зазначив, що зустрінеться із Зеленським на прохання українського президента.

"У мене буде з ним двостороння зустріч, тому я сяду й поговорю із Зеленським у приватному порядку про все, що відбувалось в останній час щодо Республіки Косово, про визнання й невизнання територіальної цілісності та всі інші питання", – додав він.

Вучич висловив сподівання, що розмова з українським президентом вийде "гарною та відкритою".

Також він анонсував звернення до громадян Сербії, під час якого "відверто розповість про те, що відбувається".