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Президент Сербії Вучич пов'язав плани Косова щодо сербів з контрнаступом ЗСУ

2 липня, 2023 неділя
16:17
Світ Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що у найближчі дні українські війська влаштують нову атаку в рамках контрнаступу, і у цей час він очікує на "напад на сербів" у Косові

Про це повідомляє видання Politika посилаючись на етер телеканалу Prvoj.

Стало відомо, що Вучич зазначив, що, на його думку, українці "підготували десятки бригад, які серйозно прорвуть російські лінії".

Президент Сербії також підкреслив, що коли він це говорить, то не вболіває за українців, а говорить те, що думає. За словами Вучича, Україна очікує, що це змінить хід війни до саміту у Вільнюсі 12 липня.

"Коли це почнеться, а я очікую, що це почнеться завтра-післязавтра, найближчими днями, тоді ви побачите додатковий наступ на Косово і Метохію. Тому я прошу сербів стерегтися, щоб усі, хто думає, що ці нелюди можуть на них напасти, сховалися… Я боюся, що цей терор стане ще більш лютим, він (прем’єр Косова Альбін Курті, – ред.) уявив себе в ролі Зеленського, нового великоалбанського лідера, який об’єднає всі албанські країни й зробить велику роботу", – сказав Вучич.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців. 

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватись від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня 2023 року у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косовом.

У березні зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина.

Ситуація на півночі Косова, а також у відносинах між Белградом і Приштиною в останні місяці загострилась. За останні тижні там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.

Україна
Володимир Зеленський
Косово
Сербія
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