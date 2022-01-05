Зеленський: Україні вистачить препаратів проти коронавірусу для ревакцинації

Про це він написав у статті для грудневого спецвипуску журналу "Новое время".



"Українцям доступні препарати американської, європейської та китайської розробок - усі надійні. Для ревакцинації також матимемо цілком достатній потенціал. Забезпечимо й найбільш ефективні препарати для лікування COVID-19 - усі, визнані світом", - зазначив президент.



Зеленський наголосив, що тільки повний курс щеплення для абсолютної більшості людей стане передумовою для того, аби забути про карантин. Він закликав власників українських підприємств, лідерів думок і керівників релігійних спільнот пропагувати вакцинацію.

Нагадаємо, 4 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років. Крім цього, Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до схеми змішування вакцин проти коронавірусу.