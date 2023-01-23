Зеленський увів у дію санкції РНБО проти 22 представників російського "духовенства"

Про це повідомив під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо й будемо посилювати. Запроваджені санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику", – сказав він.

Відповідний указ №26/2023 уже опубліковано на сайті Офісу президента України. Зазначеним указом Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як йдеться в документі, Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати внесені Кабміном і СБУ пропозиції щодо застосування персональних санкцій до 22 фізичних осіб – громадян Росії.

До більшості із 22 представників російського "духовенства" санкції застосовано на 5 років, а до шести осіб – на 30. Це, зокрема:

Григорій Алфєєв – керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви, митрополит Волоколамський Іларіон.

– керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви, митрополит Волоколамський Іларіон. Микола Балашов – заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви, протоієрей.

– заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви, протоієрей. Андрій Ткачов – митрофорний протоієрей Російської православної церкви, проповідник, телеведучий.

– митрофорний протоієрей Російської православної церкви, проповідник, телеведучий. Артемій Владіміров – протоієрей Російської православної церкви, письменник, проповідник і педагог.

– протоієрей Російської православної церкви, письменник, проповідник і педагог. Павло Волочков – архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської православної церкви Питирим

– архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської православної церкви Питирим Олексій Осипов – російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов'я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ.

Повний список підсанкційних осіб можна переглянути за цим посиланням

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