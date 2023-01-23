Зеленський увів у дію санкції РНБО проти 22 представників російського "духовенства"
Запроваджені санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, "прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику"
Про це повідомив під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський.
"Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо й будемо посилювати. Запроваджені санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику", – сказав він.
Відповідний указ №26/2023 уже опубліковано на сайті Офісу президента України. Зазначеним указом Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Як йдеться в документі, Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати внесені Кабміном і СБУ пропозиції щодо застосування персональних санкцій до 22 фізичних осіб – громадян Росії.
До більшості із 22 представників російського "духовенства" санкції застосовано на 5 років, а до шести осіб – на 30. Це, зокрема:
- Григорій Алфєєв – керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви, митрополит Волоколамський Іларіон.
- Микола Балашов – заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви, протоієрей.
- Андрій Ткачов – митрофорний протоієрей Російської православної церкви, проповідник, телеведучий.
- Артемій Владіміров – протоієрей Російської православної церкви, письменник, проповідник і педагог.
- Павло Волочков – архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської православної церкви Питирим
- Олексій Осипов – російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов'я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ.
Повний список підсанкційних осіб можна переглянути за цим посиланням
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