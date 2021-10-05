Зеленський ветував закон про легалізацію криптовалюти
Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон "Про віртуальні активи"
Про це повідомляє Офіс президента.
Цей документ визначає засади регулювання обігу віртуальних активів.
Згідно із законом, регулювання ринку здійснюється різними державними органами залежно від виду таких активів, зокрема і через створення нового органу центральної виконавчої влади.
"Створення нового органу потребуватиме значних видатків з державного бюджету. Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться у повідомленні.
- 8 вересня Верховна Рада схвалила у другому читанні закон про віртуальні активи.
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