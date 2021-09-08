Рада схвалила закон про легалізацію криптовалюти в Україні
Верховна Рада схвалила у другому читанні закон про віртуальні активи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Відповідний закон № 3637 "Про віртуальні активи" у другому читанні підтримали 276 нардепів.
Відтак, документ регулює галузь криптовалют. Передбачається, що власники віртуальних активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.
Законом визначається поняття і правовий статус віртуального активу.
Як відомо, після підпису закону президентом криптовалюти отримають юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді.
У свою чергу, регулятором ринку буде Мінцифра, в окремих випадках повноваження будуть у Національного банку та Національної комісії з цінних паперів. Також передбачається створення нового регулятора - Національної служби з регулювання обігу віртуальних активів (НСВА).
Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що Україна одна з лідерів з використання криптовалюти в світі, але легалізація необхідна, щоб дати криптокомпаніям прозорі умови взаємин з державою, зручну роботу з регулятором і вигідне оподаткування.
"В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд гривень. Але все це знаходиться в тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не сплачуються податки", - додав він.
За словами міністра, на сьогодні лише кілька країн у світі легалізували криптоактиви - Німеччина, Люксембург, Сінгапур.
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