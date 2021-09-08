Рада схвалила закон про легалізацію криптовалюти в Україні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Відповідний закон № 3637 "Про віртуальні активи" у другому читанні підтримали 276 нардепів.

Відтак, документ регулює галузь криптовалют. Передбачається, що власники віртуальних активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Законом визначається поняття і правовий статус віртуального активу.

Як відомо, після підпису закону президентом криптовалюти отримають юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді.

У свою чергу, регулятором ринку буде Мінцифра, в окремих випадках повноваження будуть у Національного банку та Національної комісії з цінних паперів. Також передбачається створення нового регулятора - Національної служби з регулювання обігу віртуальних активів (НСВА).

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що Україна одна з лідерів з використання криптовалюти в світі, але легалізація необхідна, щоб дати криптокомпаніям прозорі умови взаємин з державою, зручну роботу з регулятором і вигідне оподаткування.

"В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд гривень. Але все це знаходиться в тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не сплачуються податки", - додав він.

За словами міністра, на сьогодні лише кілька країн у світі легалізували криптоактиви - Німеччина, Люксембург, Сінгапур.

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