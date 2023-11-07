Зеленський відклав свій візит до Ізраїлю, - The Times of Israel

Про те, що Зеленський не відвідає Ізраїль цього тижня, повідомило місцеве видання The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, Зеленський вирішив відкласти візит, імовірно, через витік інформації про плани президента відвідати Ізраїль.

Ізраїльські дипломатичні джерела кажуть, що очікується, що він все ще здійснить поїздку, але дати наразі немає.

"Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами", — заявив співбесідник видання.