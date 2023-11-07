Зеленський відклав свій візит до Ізраїлю, - The Times of Israel
Президент України Володимир Зеленський відклав візит до Ізраїлю на невизначений термін. Раніше ЗМІ писали, що підготовка до поїздки перебуває на завершальній стадії
Про те, що Зеленський не відвідає Ізраїль цього тижня, повідомило місцеве видання The Times of Israel.
Згідно з повідомленням, Зеленський вирішив відкласти візит, імовірно, через витік інформації про плани президента відвідати Ізраїль.
Ізраїльські дипломатичні джерела кажуть, що очікується, що він все ще здійснить поїздку, але дати наразі немає.
"Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами", — заявив співбесідник видання.
- 11 жовтня ізраїльське онлайн-видання Ynet повідомляло, що президент України Володимир Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль. А 3 листопада ізраїльське видання The Times of Israel заявило, що Зеленський може відвідати Ізраїль після 6 листопада.
- Дипломат Валерій Чалий висловив думку, що візит Зеленського до Ізраїлю нині був би дуже доречним, бо обидві країни перебувають у ситуації самооборони й можуть допомогти одна одній.
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