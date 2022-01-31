Зеленський відмовився їхати на відкриття Олімпіади-2022 у Китай

Про це повідомляє РБК-Україна.



За словами Никифорова, у календарі Зеленського немає візиту до Китаю.



"Станом на сьогодні у календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі у Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом", – сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров.



Зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року. 2 і 3 числа відбудуться кваліфікаційні змагання з керлінгу та хокею, а 4 - церемонія відкриття.

31 січня фігурист Іван Шмуратко повідомив журналістам, що наші спортсмени спілкуватимуться на Олімпіаді-2022 у Пекіні лише українською або англійською мовами.

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