На Олімпіаді ми говоримо лише українською або англійською, - український спортсмен відповів журналісту, який звернувся до нього російською

Про це повідомляє Суспільне.



На прес-конференції Івану Шмуратко російською мовою поставили питання про те, які рекомендації були надані українським олімпійцям перед Іграми. Українець ж відповів англійською.



"На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською. Чудово, що збірна України братиме участь у командному турнірі. Чому я говорю англійською? Усе, що я можу – так це виконувати мою роботу тут", – сказав фігурист Шмуратко.



На Олімпіаді-2022 українці змагатимуться у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.



Загалом у Пекіні виступлять 45 спортсменів з України і це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх-2018.



Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).



Зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року. 2 і 3 числа відбудуться кваліфікаційні змагання з керлінгу та хокею.





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