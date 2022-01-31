На Олімпіаді ми говоримо лише українською або англійською, - український спортсмен відповів журналісту, який звернувся до нього російською
Фігурист Іван Шмуратко повідомив журналістам, що наші спортсмени спілкуватимуться на Олімпіаді-2022 у Пекіні лише українською або англійською мовами
Про це повідомляє Суспільне.
На прес-конференції Івану Шмуратко російською мовою поставили питання про те, які рекомендації були надані українським олімпійцям перед Іграми. Українець ж відповів англійською.
"На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською. Чудово, що збірна України братиме участь у командному турнірі. Чому я говорю англійською? Усе, що я можу – так це виконувати мою роботу тут", – сказав фігурист Шмуратко.
На Олімпіаді-2022 українці змагатимуться у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
Загалом у Пекіні виступлять 45 спортсменів з України і це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх-2018.
Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).
Зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року. 2 і 3 числа відбудуться кваліфікаційні змагання з керлінгу та хокею.
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