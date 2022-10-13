Зеленський відповів на петицію про скасування візового режиму з Білоруссю
Петиція про скасування візового режиму з Білоруссю набрала необхідних 25 тис. голосів, і на неї дав відповідь президент України Володимир Зеленський
Про це повідомляє офіційний сайт президента України.
Відповідь на петицію президент дав 12 жовтня. Він доручив Кабінету Міністрів України розглянути це питання та "продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян".
Також Володимир Зеленський зазначив, що з 26 лютого 2022 року всі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі. Через нього здійснюється пропуск громадян України, які повертаються з-за кордону на територію нашої країни.
"Тримаю на контролі заходи, спрямовані на посилення режиму здійснення контролю за перетином громадянами Білорусі кордону з Україною", - наголосив Зеленський.
- 1 липня набув чинності закон про запровадження візового режиму з Росією.
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