Зеленський відповів на петицію про скасування візового режиму з Білоруссю

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Відповідь на петицію президент дав 12 жовтня. Він доручив Кабінету Міністрів України розглянути це питання та "продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян".

Також Володимир Зеленський зазначив, що з 26 лютого 2022 року всі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі. Через нього здійснюється пропуск громадян України, які повертаються з-за кордону на територію нашої країни.

"Тримаю на контролі заходи, спрямовані на посилення режиму здійснення контролю за перетином громадянами Білорусі кордону з Україною", - наголосив Зеленський.

1 липня набув чинності закон про запровадження візового режиму з Росією.