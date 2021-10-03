Зеленський відповів на запитання про другий президентський термін
Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не вирішив, чи йти на другий термін
Про це він заявив на брифінгу в Трускавці, повідомляє УНІАН.
За словами Зеленського, він ще нічого не вирішив з приводу участі у наступних президентських виборах.
"Я нічого не вирішив з приводу другого терміну. Що стосується того, що я піду, коли виконаю всі обіцянки, то я говорив трішки про інше. Я сказав, що, якщо ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді, то ми не встигнемо це зробити", - сказав Зеленський.
Водночас він додав, що свій перший термін точно допрацює до кінця.
"Але це також не значить, що, якщо я встигну це зробити за чотири з половиною роки, то я за пів року до кінця своєї каденції піду. Я до кінця точно попрацюю", - пообіцяв Зеленський.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський 2 жовтня під час виїзного засідання парламентської фракції "Слуга народу" в курортному місті Трускавець влаштував привселюдне з'ясування стосунків з двома народними депутатами.
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