Зеленський відреагував на перше українське срібло на Олімпіаді-2020
Президент України Володимир Зеленський привітав плавця Михайла Романчук зі срібною нагородою Олімпійських ігор у Токіо
Привітання Зеленский виклав у twitter.
"Вітаю плавця Михайла Романчука з новою перемогою на Олімпіаді – здобуттям срібла у плаванні вільним стилем на 1500 м. Михайло приніс Україні першу срібну медаль на іграх у Токіо та шосту в загальному заліку. Так тримати!", - написав Зеленський.
За дев'ять змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України виграла шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем здобув плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
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Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.
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