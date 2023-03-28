Про це йдеться на сайті президента.

Зазначається, що глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах. Зеленський також заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України в межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону. Президент відзначив ефективність роботи ДПСУ.

Стало відомо, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше потерпає Білопільська територіальна громада.

Окрім того, під час візиту Зеленський взяв участь у заходах з нагоди річниці визволення міста Тростянця від російських окупантів.

"Наші люди довели, що це окупант зазнаватиме поразок від нас, від нашого духу, від нашого українського характеру. Це довели наші люди, наші воїни. Довели ті, хто допомагав наводити вогонь нашим Збройним Силам, нашій армії, допомагав нашій розвідці захищати нашу державу", - сказав глава держави.

На честь річниці президент вручив ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "Захиснику Вітчизни" захисникам міста.

Ордени й медалі також були вручені працівникам Служби безпеки, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, Зеленський вручив нагороди чотирьом цивільним особам - троє громадян отримали ордени "За мужність" ІІІ ступеня, двоє з них були удостоєні нагород посмертно. Ще одному з відзначених присвоєно почесне звання "Заслужений працівник транспорту України".