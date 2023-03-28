Зеленський вручив Охтирці на Сумщині почесну відзнаку міста-героя
Президент України Володимир Зеленський 28 березня вручив Охтирці, що на Сумщині, почесну відзнаку міста-героя
Про це він повідомив у Telegram.
Президент узяв участь у заходах із нагоди річниці героїчної оборони Охтирки.
"Для мене честь – вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця. На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей – наших героїв, усіх українців та українок", - зазначив Зеленський.
"Тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю й тим самим за всю нашу державу – державу Україна. Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен. Вільних весен!" - додав він.
- 22 березня Зеленський вручив Харкову відзнаку міста-героя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.75
Купівля 37.75Продаж 38.54
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе