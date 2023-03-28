Зеленський вручив Охтирці на Сумщині почесну відзнаку міста-героя

Про це він повідомив у Telegram.

Президент узяв участь у заходах із нагоди річниці героїчної оборони Охтирки.

"Для мене честь – вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця. На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей – наших героїв, усіх українців та українок", - зазначив Зеленський.

"Тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю й тим самим за всю нашу державу – державу Україна. Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен. Вільних весен!" - додав він.