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Зеленський вручив Харкову відзнаку міста-героя

22 березня, 2023 середа
21:19
війна з Росією Харків місто-герой України

Під час робочої поїздки в Харківську область Володимир Зеленський вручив меру Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України"

Про це повідомили в Офісі президента України.

У середу, 22 березня, Зеленський здійснив робочу поїздку на Харківщину. 

Під час наради глава держави передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України", яку президент присвоїв Харкову з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян у захисті міста під час відсічі збройній агресії Росії проти України. 

"Хочу подякувати місту Харкову. Це справді місто-герой. Завдяки його мешканцям це прекрасне місто боронить нашу незалежність пліч-о-пліч із іншими містами нашої держави", – сказав президент.

"Для мене було великою честю від імені усіх харків‘ян отримати цю нагороду нашому місту. Це заслуга усіх нас – військових, бійців тероборони, комунальників, лікарів, вчителів, волонтерів, всіх, хто робив все можливе, а часто й неможливе, аби Харків вистояв, аби Харків лишився українським містом", – написав у телеграм-каналі Терехов. 

Також під час поїздки Зеленський провів нараду про перебіг відновлення на деокупованих територіях області, облаштування фортифікаційних споруд, відбудову інфраструктури та надання допомоги постраждалим громадянам. З представниками енергетичної галузі обговорив питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією.

  • Окрім того, Зеленський заслухав доповідь військового командування про оперативну ситуацію в зоні відповідальності ОУВ "Харків". І нагородив Героїв, які відзначились під час оборони Харківщини
  • Указ про присвоєння Харкову почесної відзнаки Володимир Зеленський підписав 6 березня 2022 року.
  • Указом від 21 березня 2023 року президент України затвердив положення про відзнаку "Місто-герой України", а також її малюнок

 
Харків
Володимир Зеленський
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2023, середа
22 березня
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