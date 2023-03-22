Зеленський затвердив положення й малюнок відзнаки "Місто-герой України"

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента, він датований 21 березня.

Згідно з указом, почесну відзнаку "Місто-герой України" встановлено "для відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України".

Почесну відзнаку присвоюють указом президента України, повторне її присвоєння не проводиться.

Ініціювати присвоєння почесної відзнаки можуть Кабінет Міністрів України, обласні державні адміністрації. У поданні президентові України зазначають визначні геройські вчинки, особливі заслуги громадян, виявлені в захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України.

Почесну відзнаку "Місто-герой України" вручає президент або, за його дорученням – уповноважений представник Офісу президента України чи органу виконавчої влади.