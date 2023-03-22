Зеленський нагородив Героїв, які відзначились під час оборони Харківщини

Відео зі зустрічі Зеленський опублікував у телеграмі.

"Дякую кожному з вас за перемогу, яку ви несете щодня, за ту незалежність, яку ви забезпечуєте, і за той суверенітет, який захищаєте. За те майбутнє, яке ви даруєте разом з усіма воїнами. Бережіть себе, рідних і близьких!", - пише президент України Володимир Зеленський.